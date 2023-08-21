Затриманих після запобігання нападу на заступника голови податкової служби відправили під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Затриманих після того, як правоохоронці запобігли нападу на заступника керівника Державної податкової служби України, суд відправив під арешт, повідомили в Нацполіції у понеділок, пише УНН.
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"Напад на високопосадовця податкової служби: суд обрав затриманим запобіжні заходи. На час досудового розслідування спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави", - повідомили у поліції у Telegram.
У поліції зауважили, що наступні десять років фігуранти можуть провести у в’язниці.
Нагадаємо
Нардеп з податкового комітету Данило Гетманцев повідомив, що стався замах на заступника голови ДПС Євгена Сокура.
Голова МВС Ігор Клименко підтвердив: поліція запобігла нападу на заступника керівника податкової служби.
18 серпня затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби.