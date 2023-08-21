Задержанных после предотвращения нападения на замглавы налоговой службы отправили под арест
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Задержанных после того, как правоохранители предотвратили нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины, суд отправил под арест, сообщили в Нацполиции в понедельник, пишет УНН.
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"Нападение на чиновника налоговой службы: суд избрал задержанным меры пресечения. На время досудебного расследования сообщники будут находиться под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в полиции в Telegram.
В полиции отметили, что следующие десять лет фигуранты могут провести в тюрьме.
Напомним
Нардеп из налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что произошло покушение на заместителя главы ГНС Евгения Сокура.
Глава МВД Игорь Клименко подтвердил: полиция предотвратила нападение на заместителя руководителя налоговой службы.
18 августа задержали двух мужчин, которые готовили нападение на высокопоставленного чиновника налоговой службы.