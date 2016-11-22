Затори у Києві сягнули шести балів

Станом на 9:30 рух ускладнено на вулицях Січових стрільців, Гоголівській, Алли Тарасової, Видубицькій, Нижньоюрківській, Кирилівській, Глибочицькій, Трудовій, В’ячеслава Чорновола, Соляній, Віктора Ярмоли та Юліуса Фучика. Тут швидкість руху не перевищує 10 км на годину.

Також ускладнення спостерігаються на Наддніпрянському шосе, бульварі Дружби народів, Набережному шосе, Оболонському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, Бессарабській площі та Повітрофлотському проспекті.