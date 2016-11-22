Пробки в Киеве достигли шести баллов

По состоянию на 9:30 движение затруднено на улицах Сечевых стрельцов, Гоголевской, Аллы Тарасовой, Выдубицкой, Нижнеюрковской, Кирилловской, Глыбочицкой, Трудовой, Вячеслава Чорновила, Соляной, Виктора Ярмолы и Юлиуса Фучика. Здесь скорость движения не превышает 10 км в час.

Также осложнения наблюдаются на Надднепрянском шоссе, бульваре Дружбы народов, Набережном шоссе, Оболонском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, Бессарабской площади и Воздухофлотском проспекте.