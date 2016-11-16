Заступника мера Слов'янська затримали на хабарі в 150 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Заступника мера Слов’янська затримала Служба безпеки України на хабарі у 150 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що таку суму (10% від вартості об’єкта) здирник вимагав за надання переваги у конкурсі з відчуження комунальної власності – будинку колишнього дитячого садочка.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Високопосадовця затримано згідно зі ст.208 КПК України.
Тривають невідкладні слідчі дії.