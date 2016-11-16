Заместителя мэра Славянска задержали на взятке в 150 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Заместителя мэра Славянска задержала Служба безопасности Украины на взятке в 150 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что такую сумму (10% от стоимости объекта) вымогатель требовал за предоставление преимущества в конкурсе по отчуждению коммунальной собственности - здания бывшего детского сада.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Чиновника задержали согласно ст.208 УПК Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.