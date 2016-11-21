Заступник голови управління податкової служби у Москві покінчив із життям — ЗМІ

За даними джерела, подія сталася в приватному будинку у суботу вдень. Загиблий не ходив на службу кілька днів, оскільки перебував на лікарняному.

Офіційного підтвердження інформації поки немає.

Як повідомляється, В.Носенко народився 16 липня 1959 року. На посаду заступника керівника столичного УФНС він був призначений в липні 2010 року.