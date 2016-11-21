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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 14034 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Заместитель главы управления налоговой службы в Москве покончил с собой - СМИ

Киев • УНН

 • 6283 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Заместитель главы управления Федеральной налоговой службы по Москве Владимир Носенко покончил с жизнью в подмосковном Королеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.

Заместитель главы управления налоговой службы в Москве покончил с собой - СМИ

По данным источника, инцидент произошел в частном доме в субботу днем. Погибший не ходил на службу несколько дней, так как находился на больничном.

Официального подтверждения информации пока нет.

Как сообщается, В.Носенко родился 16 июля 1959 года. На должность заместителя руководителя столичного УФНС он был назначен в июле 2010 года.

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