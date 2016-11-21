Заместитель главы управления налоговой службы в Москве покончил с собой - СМИ

По данным источника, инцидент произошел в частном доме в субботу днем. Погибший не ходил на службу несколько дней, так как находился на больничном.

Официального подтверждения информации пока нет.

Как сообщается, В.Носенко родился 16 июля 1959 года. На должность заместителя руководителя столичного УФНС он был назначен в июле 2010 года.