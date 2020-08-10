Застуда від кондиціонера та інші стереотипи: 5 найбільш популярних міфів про кліматичні прилади

В інтернеті можна знайти десятки теорій про шкоду стаціонарних спліт-систем і мобільних приладів для охолодження повітряної маси. Але чи має хоч одна з них раціональне обгрунтування?

Користувачам, які відмовляються від установки кондиціонера і жертвують власним комфортом через побоювання, варто ознайомитися зі спростуванням найпопулярніших міфів.

Нестерпний шум

Міф: під час роботи кондиціонери видають звуки, які заважають зосередитися на роботі чи навчанні, а також часто стають причиною головного болю.

Реальність: шумно працюють тільки зовнішні блоки потужних моделей. Внутрішні частини конструкції, розташовані в межах житлових приміщень, функціонують досить тихо.

Зрозуміло, кондиціонери в інтернет-магазині або в іншому місці можуть видавати звуки. Однак їх гучність настільки низька, що вони анітрохи не відволікають від виконання практично будь-яких завдань.

Застуда від кондиціонера

Міф: кондиціонер поширює по всій площі житла патогенні мікроорганізми, які потрапляють в організм користувачів і провокують появу симптомів ГРВІ.

Реальність: кондиціонер дійсно може стати причиною переохолодження. Відчути легке нездужання можна після тривалого перебування під впливом прямого потоку холодного повітря.

Щоб уникнути цієї проблеми, достатньо розмістити кондиціонер в такому місці, де він не буде випускати охолоджену повітряну масу прямо на користувачів.

А ось привести до появи гострих респіраторних вірусних інфекцій девайс і зовсім не здатний, оскільки їх збудниками є віруси, а не низькі температури.

Отруєння холодоагентом

Міф: в разі витоку фреону, що використовується у побутових кондиціонерах, користувачам загрожує отруєння, а також можливий летальний результат.

Реальність: отруєння фреоном - це дійсно дуже небезпечна річ. Однак, щоб стати жертвою контакту з хладоном, необхідно тривалий час перебувати в закритому приміщенні з підвищеною концентрацією цієї речовини в повітрі.

Через побутові спліт-системи або мобільні кондиціонери отруїтися фреоном майже нереально. Обумовлено це тим, що:

виробники оснащують свої розробки ізольованими системами охолодження;

в пристроях побутового класу використовуються безпечні види холодоагентів.

Алергічні реакції

Міф: кондиціонер - найнебезпечніший для алергіків побутовий прилад. Він транспортує по всій площі приміщення пил, пилок рослин, мікрочастинки вовни тварин і інші алергени.

Реальність: кліматичні прилади, які використовуються відповідно до рекомендацій з інструкції по експлуатації, не поширюють по житлових приміщень ніяких шкідливих і небезпечних речовин. Багато моделей спліт-систем оснащуються додатковими системами фільтрації і відмінно справляються з роллю очищувачів повітря.

Переважно пристрої використовують фільтри:

вугільні,

плазмові,

УФ,

цеолітні,

іонізуючі.

"Мертве" повітря

Міф: системи кондиціонування "вбивають" аероіони, тим самим роблячи повітряну масу шкідливої для людського організму.

Реальність: прилади для кондиціонування не знищують аероіони і не перешкоджають їх пересуванню. Вони оснащуються фільтрами з сітками, які затримують пил і бруд, але легко пропускають негативно заряджені частинки.

Не мають раціонального підтвердження міфи про небезпеку кондиціонерів і теорії про їх невиправдану дорожнечу. Насправді, серед розробок популярних брендів є достатня кількість недорогих пристроїв.