Застуда від кондиціонера та інші стереотипи: 5 найбільш популярних міфів про кліматичні прилади
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Незважаючи на те, що кондиціонери вже давно використовуються чи не повсюдно, скептики продовжують поширювати міфи про їх неймовірну небезпеку. З кожним днем “легенди” про кліматичні приладах обростають новими подробицями і стають страшнішими.
В інтернеті можна знайти десятки теорій про шкоду стаціонарних спліт-систем і мобільних приладів для охолодження повітряної маси. Але чи має хоч одна з них раціональне обгрунтування?
Користувачам, які відмовляються від установки кондиціонера і жертвують власним комфортом через побоювання, варто ознайомитися зі спростуванням найпопулярніших міфів.
Нестерпний шум
Міф: під час роботи кондиціонери видають звуки, які заважають зосередитися на роботі чи навчанні, а також часто стають причиною головного болю.
Реальність: шумно працюють тільки зовнішні блоки потужних моделей. Внутрішні частини конструкції, розташовані в межах житлових приміщень, функціонують досить тихо.
Зрозуміло, кондиціонери в інтернет-магазині або в іншому місці можуть видавати звуки. Однак їх гучність настільки низька, що вони анітрохи не відволікають від виконання практично будь-яких завдань.
Застуда від кондиціонера
Міф: кондиціонер поширює по всій площі житла патогенні мікроорганізми, які потрапляють в організм користувачів і провокують появу симптомів ГРВІ.
Реальність: кондиціонер дійсно може стати причиною переохолодження. Відчути легке нездужання можна після тривалого перебування під впливом прямого потоку холодного повітря.
Щоб уникнути цієї проблеми, достатньо розмістити кондиціонер в такому місці, де він не буде випускати охолоджену повітряну масу прямо на користувачів.
А ось привести до появи гострих респіраторних вірусних інфекцій девайс і зовсім не здатний, оскільки їх збудниками є віруси, а не низькі температури.
Отруєння холодоагентом
Міф: в разі витоку фреону, що використовується у побутових кондиціонерах, користувачам загрожує отруєння, а також можливий летальний результат.
Реальність: отруєння фреоном - це дійсно дуже небезпечна річ. Однак, щоб стати жертвою контакту з хладоном, необхідно тривалий час перебувати в закритому приміщенні з підвищеною концентрацією цієї речовини в повітрі.
Через побутові спліт-системи або мобільні кондиціонери отруїтися фреоном майже нереально. Обумовлено це тим, що:
- виробники оснащують свої розробки ізольованими системами охолодження;
- в пристроях побутового класу використовуються безпечні види холодоагентів.
Алергічні реакції
Міф: кондиціонер - найнебезпечніший для алергіків побутовий прилад. Він транспортує по всій площі приміщення пил, пилок рослин, мікрочастинки вовни тварин і інші алергени.
Реальність: кліматичні прилади, які використовуються відповідно до рекомендацій з інструкції по експлуатації, не поширюють по житлових приміщень ніяких шкідливих і небезпечних речовин. Багато моделей спліт-систем оснащуються додатковими системами фільтрації і відмінно справляються з роллю очищувачів повітря.
Переважно пристрої використовують фільтри:
- вугільні,
- плазмові,
- УФ,
- цеолітні,
- іонізуючі.
"Мертве" повітря
Міф: системи кондиціонування "вбивають" аероіони, тим самим роблячи повітряну масу шкідливої для людського організму.
Реальність: прилади для кондиціонування не знищують аероіони і не перешкоджають їх пересуванню. Вони оснащуються фільтрами з сітками, які затримують пил і бруд, але легко пропускають негативно заряджені частинки.
Не мають раціонального підтвердження міфи про небезпеку кондиціонерів і теорії про їх невиправдану дорожнечу. Насправді, серед розробок популярних брендів є достатня кількість недорогих пристроїв.