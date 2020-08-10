Простуда от кондиционера и другие стереотипы: 5 самых популярных мифов о климатических приборах

В интернете можно найти десятки теорий о вреде стационарных сплит-систем и мобильных приборов для охлаждения воздушной массы. Но имеет ли хоть одна из них рациональное обоснование?

Пользователям, которые отказываются от установки кондиционера и жертвуют собственным комфортом из-за опасений, стоит ознакомиться с опровержением самых популярных мифов.

Невыносимый шум

Миф: во время работы кондиционеры издают звуки, которые мешают сосредоточиться на работе или учебе, а также часто становятся причиной головной боли.

Реальность: шумно работают только внешние блоки мощных моделей. Внутренние части конструкции, расположенные в пределах жилых помещений, функционируют достаточно тихо.

Разумеется, кондиционеры в интернет-магазине или где-либо могут издавать звуки. Однако их громкость настолько низкая, что они нисколько не отвлекают от выполнения практически любых задач.

Простуда от кондиционера

Миф: кондиционер распространяет по всей площади жилища патогенные микроорганизмы, которые попадают в организм пользователей и провоцируют появление симптомов ОРВИ.

Реальность: кондиционер действительно может стать причиной переохлаждения. Почувствовать легкое недомогание можно после продолжительного пребывание под воздействием прямого потока холодного воздуха.

Чтобы избежать этой проблемы, достаточно располагать кондиционер в таких местах, где он не будет выпускать охлажденную воздушную массу прямо на пользователей.

А вот привести к появлению острых респираторных вирусных инфекций девайс и вовсе не способен, поскольку их возбудителями являются вирусы, а не низкие температуры.

Отравление хладагентом

Миф: в случае утечки фреона, используемого бытовым кондиционером, пользователям грозит отравление, а также возможен летальный исход.

Реальность: отравление фреоном — это действительно очень опасная вещь. Однако, чтобы стать жертвой контакта с хладоном, необходимо долгое время находиться в закрытом помещении с повышенной концентрацией этого вещества в воздухе.

Из-за бытовой сплит-системы или мобильного кондиционера отравиться фреоном почти нереально. Обусловлено это тем, что:

производители оснащают свои разработки изолированными системами охлаждения;

в устройствах бытового класса используются безопасные виды хладагентов.

Аллергические реакции

Миф: кондиционер — самый опасный для аллергиков бытовой прибор. Он транспортирует по всей площади помещения пыль, пыльцу растений, микрочастицы шерсти животных и другие аллергены.

Реальность: климатические приборы, которые используются в соответствии с рекомендациями из инструкции по эксплуатации, не распространяют по жилым помещениям никаких вредных и опасных веществ. Многие модели сплит-систем оснащаются дополнительными системами фильтрации и отлично справляются с ролью очистителей воздуха.

Преимущественно устройства используют фильтры:

угольные,

плазменные,

УФ,

цеолитные,

ионизирующие.

“Мертвый” воздух

Миф: системы кондиционирования “убивают” аэроионы, тем самым делая воздушную массу вредной для человеческого организма.

Реальность: приборы для кондиционирования не уничтожают аэроионы и не препятствуют их передвижению. Они оснащаются фильтрами с сетками, которые задерживают пыль и грязь, но легко пропускают отрицательно заряженные частицы.

Не имеют рационального подтверждения мифы об опасности кондиционеров и теории об их неоправданной дороговизне. На самом деле, среди разработок популярных брендов есть достаточное количество недорогих устройств.