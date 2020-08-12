Застряг у колючому дроті: на Буковині втікачу від прикордонників викликали "швидку"

“На кордоні з Румунією прикордонники Чернівецького загону затримали двох буковинців, метою яких, скоріш за все, було спостереження за прикордонними нарядами”, — йдеться у повідомленні.

Подія сталася вчора, 11 серпня, на ділянці відповідальності відділу “Красноїльськ”. Чоловіки потайки намагалися потрапити до лінії кордону, а коли помітили прикордонників — почали тікати. Не зупинили їх і попереджувальні постріли.

“В ході пошукових заходів прикордонники затримали одного із втікачів, а згодом виявили іншого. Останній заплутався в інженерному загородженні типу "Єгоза“, яке намагався подолати. Чоловік самостійно виплутатись не міг, а тому прикордонники вчасно виявили втікача. Його було визволено із тенет інженерного загородження й надано медичну допомогу та викликано карету швидкої допомоги, якою був доставлений до Сторожинецької ЦРЛ”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що це мешканці населеного пункту Красноїльськ, один з яких неповнолітній.

“Щодо осудного громадянина України, то на нього складено адміністративні протоколи за ч.2 ст. 204-1 та ч. 2 ст. 185-10 КУпАП, а також проінформовано Сторожинецький РВК. Варто зазначити, що молодик вже певний час ухилявся від призову у лави Збройних сил України. Тепер йому цього не уникнути”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині затримали трьох нелегальних мігрантів з Азії, які прямували через український кордон до Румунії.