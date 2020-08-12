Застрял в колючей проволоке: на Буковине беглецу от пограничников вызывали "скорую"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На границе с Румынией задержали двух беглецов, наблюдавших за пограничными нарядами, одному из них пришлось вызывать скорую помощь из-за травмы. Один из ребят несовершеннолетний, другой уклонялся от службы в ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкого пограничного отряда.
"На границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда задержали двух буковинцев, целью которых, скорее всего, было наблюдение за пограничными нарядами", - говорится в сообщении.
Происшествие произошло вчера, 11 августа, на участке ответственности отдела "Красноильск". Мужчины тайком пытались попасть к линии границы, а когда заметили пограничников - начали убегать. Не остановили их и предупредительные выстрелы.
"В ходе поисковых мероприятий пограничники задержали одного из беглецов, а затем обнаружили другого. Последний запутался в инженерном заграждении типа "Егоза", которое пытался преодолеть. Мужчина самостоятельно выпутаться не мог, и пограничники вовремя обнаружили беглеца. Он был освобожден из сетей инженерного заграждения, ему была оказана медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи, которой он был доставлен в Сторожинецкую ЦРБ", - говорится в сообщении.
Установлено, что это жители населенного пункта Красноильск, один из которых несовершеннолетний.
"Что касается другого гражданина Украины, то на него составлены административные протоколы по ч.2 ст. 204-1 и ч. 2 ст. 185-10 КУоАП, а также проинформирован Сторожинецкий РВК. Стоит отметить, что молодой человек уже некоторое время уклонялся от призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Теперь ему этого не избежать", - добавили в сообщении.
Напомним, на Буковине задержали трех нелегальных мигрантов из Азии, которые направлялись через украинскую границу в Румынию.