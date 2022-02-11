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Засмикані та відсторонені: фізіогноміст проаналізував "мову тіла" Ситника та Грищука на пресконференції

Засмикані та відсторонені: фізіогноміст проаналізував "мову тіла" Ситника та Грищука на пресконференції

Київ • УНН

 • 39184 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. 10 лютого в Києві відбулася спільна пресконференція керівника НАБУ Артема Ситника і тимчасово виконуючого обов'язки керівника САП Максима Грищука. Міміку спікерів вивчив фізіогноміст Леонід Золін та поділився своєю експертною думкою у коментарі УНН.

Деталі

Так, за словами Золіна, Ситник і Грищук поводилися під час пресконференції відсторонено, що говорить про їх байдужість до заходу і його учасників.

"Доповідачі нудьгують, відсторонюються від аудиторії - особливо в середині конференції. Причина в безглуздості такої форми звітності.

Керівники САП не несуть ніякої відповідальності ні перед суспільством, ні перед журналістами. Їх толком ніхто не контролює, повноваження і зона відповідальності розмита. Роби як вважаєш за потрібне і все буде ок. Висновок, їм "фіолетово", - підкреслив він.

Також експерт відзначив спроби обох спікерів "забалакати" існуючі проблеми.

"Обговорюють процедурні речі. Тримають акцент на процесі, а не на суті своєї роботи", - пояснив він.

Крім того, Золін звернув увагу на слабкий рівень підготовки доповідачів до пресконференції.

"Частенько посміюються, заграють з аудиторією - причина в слабкій підготовці відомства не стільки до доповіді, скільки до реальної роботи", - уточнив він.

В цілому експерт зробив висновок про те, що Ситник і Грищук не впевнені в собі.

"Періодично розгойдуються з боку в бік, раз у раз привстають, оговтуються - вони засмикані, у них немає впевненості, шукають точку опори", - розповів він.

Пресконференцію можна переглянути за посиланням

Додамо

На цій пресконференції директор НАБУ Артем Ситник заявив, що:

  • не збирається залишатися в НАБУ після закінчення його терміну повноважень у квітні цього року;
  • у падінні рівня довіри до антикорупціонерів винні журналісти;
  • вважає нормальним, що НАБУ саме себе не окупає і не повертає до бюджету стільки, скільки витрачає з бюджету.
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