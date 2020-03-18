Засідання щодо нового українського правопису перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Окружний адміністративний суд переніс засідання у справі щодо оскарження нового українського правопису. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі суду.
"Засідання перенесли", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, суд у справі щодо нового українського правопису перейшов до стадії дослідження доказів.
Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд Києва об’єднав в одне провадження дві справи щодо оскарження нової редакції правопису та призначив до розгляду по суті.
Нагадаємо, позивачка звернулася до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу — та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України № 437 від 22 травня 2019 року про “Питання українського правопису”.
Також до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов до Кабінету Міністрів України щодо визнання незаконною та скасування Постанови Уряду № 437 від 22 травня 2019 року, якою було затверджено український правопис в новій редакції. Позивачем виступає ГО “Правова держава”.
Нова редакція “Українського правопису” набрала чинності 3 червня. Після цього Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції “Українського правопису”.