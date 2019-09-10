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На Кабмін знову подали в суд через нову редакцію українського правопису

На Кабмін знову подали в суд через нову редакцію українського правопису

Київ • УНН

 • 19990 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста надійшов ще один позов до Кабінету міністрів України щодо скасування постанови, якою було затверджено нову редакцію українського правопису, передає УНН із посиланням на пресслужбу суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов до Кабінету Міністрів України щодо визнання незаконною та скасування Постанови Уряду №437 від 22 травня 2019 року, якою було затверджено український правопис в новій редакції", - йдеться в повідомленні.

Як вказано, позивач вважає, що, ухвалюючи цю постанову, Кабмін діяв поза межами своїх повноважень.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, що в провадженні ОАСК вже перебуває справа за позовом до Кабміну з такою ж вимогою – визнати протиправною вищезгадану постанову уряду.

Позивачка звернулася до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу та просить суд визнати протиправною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України № 437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".

У цій справі судом вже було проведено 2 підготовчі засідання. Оскарження нової редакції українського правопису суд відклав до 25 вересня.

Українські Національні Новини

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