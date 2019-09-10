На Кабмин снова подали в суд из-за новой редакции украинского правописания
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Окружной административный суд города поступил еще один иск к Кабинету министров Украины об отмене постановления, которым была утверждена новая редакция украинского правописания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
"В Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене Постановления Правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции", - говорится в сообщении.
Как указано, истец считает, что, принимая это постановление, Кабмин действовал за пределами своих полномочий.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Напомним, что в производстве ОАСК уже находится дело по иску к Кабмину с таким же требованием - признать противоправным вышеупомянутое постановление правительства.
Истец обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса и просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".
В этом деле судом уже было проведено 2 подготовительные заседания. Обжалование новой редакции украинского правописания суд отложил до 25 сентября.