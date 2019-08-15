Суд відклав оскарження нового українського правопису
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відклав до 25 вересня оскарження нової редакції українського правопису. Про це УНН повідомили у пресслужбі суду.
"На сьогоднішньому засіданні суд відклав до 25 вересня оскарження нової редакції українського правопису", - сказали в пресслужбі.
Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд міста Києва вже провів підготовче засідання у справі за позовом до Кабінету міністрів про оскарження нової редакції українського правопису.
Нагадаємо, позивачка звернулася до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу та просить суд визнати протиправною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України № 437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".
Нова редакція "Українського правопису" набирала чинності 3 червня. Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції "Українського правопису".