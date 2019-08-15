Суд отложил обжалование нового украинского правописания

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 55575 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 74424 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124397 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134754 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124524 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127203 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129528 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153073 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151060 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Суд отложил обжалование нового украинского правописания

Суд отложил обжалование нового украинского правописания

Киев  •  УНН

 • 22258 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Окружной административный суд Киева отложил до 25 сентября обжалование новой редакции украинского правописания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

"На сегодняшнем заседании суд отложил до 25 сентября обжалования новой редакции украинского правописания", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Окружной административный суд города Киева уже провел подготовительное заседание по иску к Кабинету министров об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Напомним, истец обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса и просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

Новая редакция "Украинской правописания" набирала силу 3 июня. Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинской правописания".

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