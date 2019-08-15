Суд отложил обжалование нового украинского правописания
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Окружной административный суд Киева отложил до 25 сентября обжалование новой редакции украинского правописания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
"На сегодняшнем заседании суд отложил до 25 сентября обжалования новой редакции украинского правописания", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Окружной административный суд города Киева уже провел подготовительное заседание по иску к Кабинету министров об обжаловании новой редакции украинского правописания.
Напомним, истец обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса и просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".
Новая редакция "Украинской правописания" набирала силу 3 июня. Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинской правописания".