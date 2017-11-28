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Засідання комісії Україна-НАТО відбудеться до кінця року

Засідання комісії Україна-НАТО відбудеться до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів відбудеться до кінця 2017 року. Про це в коментарі УНН повідомив офіційний представник НАТО.

"Ми проводимо зустрічі Комісії Україна-НАТО на рівні послів регулярно. Очікуємо провести наступну зустріч до кінця поточного року", - зазначили в НАТО.

Раніше в представництві НАТО в Україні УНН повідомили, що відповідна зустріч планується на середину грудня поточного року.

"Як сказав голова представництва НАТО, вона планується на рівні послів на 14 грудня", - повідомили в представництві, посилаючись на заяву глави місії України при НАТО Вадима Пристайко.

Остаточний час та теми дебатів поки не визначені, повідомили в представництві.

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