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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11788 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 25557 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33344 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 32995 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99550 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87106 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96815 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124167 просмотра

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Актуальное
Заседание комиссии Украина-НАТО состоится до конца года

Заседание комиссии Украина-НАТО состоится до конца года

Киев  •  УНН

 • 17482 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов состоится до конца 2017 года. Об этом в комментарии УНН сообщил официальный представитель НАТО.

"Мы проводим встречи Комиссии Украина-НАТО на уровне послов регулярно. Ожидаем провести следующую встречу до конца текущего года", - отметили в НАТО.

Ранее в представительстве НАТО в Украине УНН сообщили, что ответная встреча планируется на середину декабря текущего года.

"Как сказал глава представительства НАТО, она планируется на уровне послов на 14 декабря", - сообщили в представительстве, ссылаясь на заявление главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко.

Окончательное время и темы дебатов пока не определены, сообщили в представительстве.

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