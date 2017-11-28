Заседание комиссии Украина-НАТО состоится до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов состоится до конца 2017 года. Об этом в комментарии УНН сообщил официальный представитель НАТО.
"Мы проводим встречи Комиссии Украина-НАТО на уровне послов регулярно. Ожидаем провести следующую встречу до конца текущего года", - отметили в НАТО.
Ранее в представительстве НАТО в Украине УНН сообщили, что ответная встреча планируется на середину декабря текущего года.
"Как сказал глава представительства НАТО, она планируется на уровне послов на 14 декабря", - сообщили в представительстве, ссылаясь на заявление главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко.
Окончательное время и темы дебатов пока не определены, сообщили в представительстве.
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