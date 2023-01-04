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Запускали в новорічну ніч салюти в Києві: двом чоловікам повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 528456 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Двом чоловікам, які в новорічну ніч запускали салюти у Києві, повідомлено про підозру. Про це інформує Київська міська прокуратура, пише УНН.

Запускали в новорічну ніч салюти в Києві: двом чоловікам повідомлено про підозру

Деталі

За процесуального керівництва Оболонської та Подільської окружних прокуратур міста Києва повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям, які використали піротехніку у новорічну ніч, чим порушили заборону на використання таких засобів під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Інциденти сталися в Оболонському та Подільському районах столиці.

Дії правопорушників кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України (умисні дії, які виразились у грубому порушенні громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганство).

Один з підозрюваних - 37-річний чоловік, раніше неодноразово вчиняв злочини та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

За вчиненим порушникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо

Житель Києва у новорічну ніч запустив салют попри заборону, і його затримали.

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