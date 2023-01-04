Запускали в новорічну ніч салюти в Києві: двом чоловікам повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Двом чоловікам, які в новорічну ніч запускали салюти у Києві, повідомлено про підозру. Про це інформує Київська міська прокуратура, пише УНН.
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За процесуального керівництва Оболонської та Подільської окружних прокуратур міста Києва повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям, які використали піротехніку у новорічну ніч, чим порушили заборону на використання таких засобів під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.
Інциденти сталися в Оболонському та Подільському районах столиці.
Дії правопорушників кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України (умисні дії, які виразились у грубому порушенні громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганство).
Один з підозрюваних - 37-річний чоловік, раніше неодноразово вчиняв злочини та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.
За вчиненим порушникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо
Житель Києва у новорічну ніч запустив салют попри заборону, і його затримали.