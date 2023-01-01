Киянин у новорічну ніч запустив салют попри заборону - його затримали

Цитата

"У Подільському районі міста, попри неодноразові попередження правоохоронних органів, знайшлися люди, яким закортіло салютів. За інформацією поліції, місцевий мешканець знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану. Чоловіка, що запускав салюти, затримали, - зазначив Кличко. - Тепер йому загрожує до п‘яти років позбавлення волі".

Деталі

За даними Кличка, уночі муніципальна охорона Києва виявила 116 порушників комендантської години. У них перевірили документи, одного з порушників передали Національній поліції.

Доповнення

На Київщині запуску піротехніки у новорічну ніч не фіксували.