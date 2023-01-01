Уламки "шахедів" після атаки у новорічну ніч виявили у трьох районах Київщини - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У новорічну ніч поліція у Київській області отримала понад 140 повідомлень про проліт ворожих дронів, уламки "шахедів" виявили у трьох районах області. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.
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"В цю новорічну ніч салют на Київщині був лише від наших оборонців! Жодного повідомлення щодо використання піротехніки на території області не зафіксовано, але отримали 140 дзвінків від людей на лінію "102" щодо виявлення в небі дронів шахідів!" - зазначив Нєбитов.
"У трьох районах області вже виявлено уламки шахідів", - додав він.
З його слів, поліцейські продовжують шукати залишки дронів та фіксувати воєнні злочини агресорів
Нагадаємо
У ніч на 1 січня сили ППО у районі Києва знищили 32 ворожі повітряні цілі.