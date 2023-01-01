Обломки "шахедов" после атаки в новогоднюю ночь обнаружили в трех районах Киевской области - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь полиция в Киевской области получила более 140 сообщений о пролете вражеских дронов, обломки "шахедов" обнаружили в трех районах области. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пишет УНН.
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"В эту новогоднюю ночь салют в Киевской области был только от наших защитников! Никаких сообщений об использовании пиротехники на территории области не зафиксировано, но получили 140 звонков от людей на линию "102" об обнаружении в небе дронов шахидов!" – отметил Небытов.
"В трех районах области уже обнаружены обломки шахидов", - добавил он.
По его словам, полицейские продолжают искать остатки дронов и фиксировать военные преступления агрессоров.
Напомним
В ночь на 1 января силы ПВО в районе Киева уничтожили 32 вражеские воздушные цели.