Киевлянин в новогоднюю ночь запустил салют, несмотря на запрет - его задержали

Цитата

"В Подольском районе города, несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, нашлись люди, которым захотелось салютов. По информации полиции, местный житель пренебрег запретом использования пиротехнических изделий во время действия военного положения. Запускавшего салюты мужчину задержали, - отметил Кличко. - Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы".

Детали

По данным Кличко, ночью муниципальная охрана Киева обнаружила 116 нарушителей комендантского часа. У них проверили документы, один из нарушителей был передан Национальной полиции.

Дополнение

В Киевской области запуска пиротехники в новогоднюю ночь не фиксировали.