Запускали в новогоднюю ночь салюты в Киеве: двум мужчинам сообщено о подозрении

Детали

Под процессуальным руководством Оболонской и Подольской окружных прокуратур города Киева сообщено о подозрении двум местным жителям, которые использовали пиротехнику в новогоднюю ночь, чем нарушили запрет на использование таких средств во время действия правового режима военного положения в Украине.

Инциденты произошли в Оболонском и Подольском районах столицы.

Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины (умышленные действия, которые выразились в грубом нарушении общественного порядка, по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью (хулиганство).

Один из подозреваемых - 37-летний мужчина, ранее неоднократно совершал преступления и недавно освободился из мест лишения свободы.

За содеянное нарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Напомним

Житель Киева в новогоднюю ночь запустил салют несмотря на запрет, и его задержали.