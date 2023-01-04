Запускали в новогоднюю ночь салюты в Киеве: двум мужчинам сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Двум мужчинам, которые в новогоднюю ночь запускали салюты в Киеве, сообщено о подозрении. Об этом информирует Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Оболонской и Подольской окружных прокуратур города Киева сообщено о подозрении двум местным жителям, которые использовали пиротехнику в новогоднюю ночь, чем нарушили запрет на использование таких средств во время действия правового режима военного положения в Украине.
Инциденты произошли в Оболонском и Подольском районах столицы.
Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины (умышленные действия, которые выразились в грубом нарушении общественного порядка, по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью (хулиганство).
Один из подозреваемых - 37-летний мужчина, ранее неоднократно совершал преступления и недавно освободился из мест лишения свободы.
За содеянное нарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.
Напомним
Житель Киева в новогоднюю ночь запустил салют несмотря на запрет, и его задержали.