Запорізька область: окупанти вранці бомбили Вільнянськ

Цитата

"росіяни протягом доби обстрілювали 71 раз Запорізьку область, під атакою були 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах. Зруйновано 11 об'єктів. 1 людину поранено, - зазначив Тимошенко. - Зранку обстріляли Вільнянськ, 4 прильоти з РСЗВ С-300. Зруйноване приватне підприємство. Бомбили ангари".

"Все, що вміють - знищувати", - зауважив він.

Доповнення

Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів.