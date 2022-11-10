Запорізька область: окупанти вранці бомбили Вільнянськ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російські війська за минулу добу 71 раз обстріляли Запорізьку область, а вранці бомбили Вільнянськ, відомо про одну поранену людину, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 10 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"росіяни протягом доби обстрілювали 71 раз Запорізьку область, під атакою були 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах. Зруйновано 11 об'єктів. 1 людину поранено, - зазначив Тимошенко. - Зранку обстріляли Вільнянськ, 4 прильоти з РСЗВ С-300. Зруйноване приватне підприємство. Бомбили ангари".
"Все, що вміють - знищувати", - зауважив він.
Доповнення
Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів.