Запорожская область: оккупанты утром бомбили Вольнянск
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область, а утром бомбили Вольнянск, известно об одном раненом человеке, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в четверг, 10 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"россияне в течение суток обстреливали 71 раз Запорожскую область, под атакой были 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах. Разрушены 11 объектов. 1 человек ранен, - отметил Тимошенко. - Утром обстреляли Вольнянск, 4 прилета из РСЗО С-300. Разрушенное частное предприятие. Бомбили ангары".
"Все, что умеют – уничтожать", – заметил он.
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От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населенных пунктов.