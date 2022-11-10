Запорожская область: оккупанты утром бомбили Вольнянск

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"россияне в течение суток обстреливали 71 раз Запорожскую область, под атакой были 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах. Разрушены 11 объектов. 1 человек ранен, - отметил Тимошенко. - Утром обстреляли Вольнянск, 4 прилета из РСЗО С-300. Разрушенное частное предприятие. Бомбили ангары".

"Все, что умеют – уничтожать", – заметил он.

Дополнение

От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населенных пунктов.