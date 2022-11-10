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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів

Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів

Київ • УНН

 • 202916 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Протягом минулої доби ворог завдавав ракетних та авіаційних ударів, здійснював обстріли з ракетних систем залпового вогню по населених пунктах Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. Про це, як повідомляє УНН, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Деталі

Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

«Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області», - йдеться у зведенні.

Також у Генштабі повідомили, що ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Українські Національні Новини

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