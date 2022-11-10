От ударов врага за сутки пострадали более 30 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За прошедшие сутки враг наносил ракетные и авиационные удары, совершал обстрелы из ракетных систем залпового огня по населенным пунктам Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей. Об этом, как сообщает УНН, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Детали
За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали районы более 30 населённых пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.
«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области и Соледар, Клещиевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области», - в сводке.
Также в Генштабе сообщили, что враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.