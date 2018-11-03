Запобіжний захід п'ятому підозрюваному у нападі на координатора С14 обиратимуть 5 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Бориспільський міськрайонний суд Київської області переніс судове засідання на 5 листопада щодо п’ятого затриманого у справі про напад на координатора організації С14. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook самого потерпілого.
Запобіжний захід п’ятому затриманому — Дмитру Ісаєнку — обиратимуть о 12:00 5 листопада. За словами координатора С14, Ісаєнку інкримінують нелегальний продаж зброї та боєприпасів.
Нагадуємо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці Олегу Акімову, який, за словами координатора С14, закидав гранату у його кімнату.
Такий же запобіжний захід суд обрав другу Акімова — Андрію Павленку.
Так само суд арештував на два місяці ще одного виконавця замаху Андрія Вірченка.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 145 тисяч грн суд обрав Руслану Бальянову. Як повідомляє Мазур, цей чоловік продав гранату причетним до замаху.