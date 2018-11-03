Запобіжний захід п'ятому підозрюваному у нападі на координатора С14 обиратимуть 5 листопада

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Бориспільський міськрайонний суд Київської області переніс судове засідання на 5 листопада щодо п’ятого затриманого у справі про напад на координатора організації С14. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook самого потерпілого.