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Запобіжний захід п'ятому підозрюваному у нападі на координатора С14 обиратимуть 5 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Бориспільський міськрайонний суд Київської області переніс судове засідання на 5 листопада щодо п’ятого затриманого у справі про напад на координатора організації С14. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook самого потерпілого.

Запобіжний захід п’ятому затриманому — Дмитру Ісаєнку — обиратимуть о 12:00 5 листопада. За словами координатора С14, Ісаєнку інкримінують нелегальний продаж зброї та боєприпасів.

Нагадуємо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці Олегу Акімову, який, за словами координатора С14, закидав гранату у його кімнату.

Такий же запобіжний захід суд обрав другу Акімова — Андрію Павленку.

Так само суд арештував на два місяці ще одного виконавця замаху Андрія Вірченка.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 145 тисяч грн суд обрав Руслану Бальянову. Як повідомляє Мазур, цей чоловік продав гранату причетним до замаху.

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