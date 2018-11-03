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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 36234 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112129 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120175 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159224 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149749 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139058 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129606 просмотра

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7 марта, 08:52 • 175813 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118205 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Меру пресечения пятому подозреваемому в нападении на координатора С14 выберут 5 ноября

Меру пресечения пятому подозреваемому в нападении на координатора С14 выберут 5 ноября

Киев  •  УНН

 • 8482 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бориспольский горрайонный суд Киевской области перенес судебное заседание на 5 ноября касательно пятого задержанного по делу о нападении на координатора организации С14. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook самого потерпевшего.

Мера пресечения пятому задержанному - Дмитрию Исаенко - будут выбирать в 12:00 5 ноября. По словам координатора С14, Исаенко инкриминируют нелегальную продажу оружия и боеприпасов.

Напоминаем, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Олегу Акимову, который, по словам координатора С14, забрасывал гранату в его комнату.

Такую же меру пресечения суд избрал другу Акимова - Андрею Павленко.

Так же суд арестовал на два месяца еще одного исполнителя покушения Андрея Вирченко.

Мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 145 тысяч грн суд избрал Руслану Бальянову. Как сообщает Мазур, этот человек продал гранату причастным к покушению.

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