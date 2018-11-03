Меру пресечения пятому подозреваемому в нападении на координатора С14 выберут 5 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бориспольский горрайонный суд Киевской области перенес судебное заседание на 5 ноября касательно пятого задержанного по делу о нападении на координатора организации С14. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook самого потерпевшего.
Мера пресечения пятому задержанному - Дмитрию Исаенко - будут выбирать в 12:00 5 ноября. По словам координатора С14, Исаенко инкриминируют нелегальную продажу оружия и боеприпасов.
Напоминаем, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Олегу Акимову, который, по словам координатора С14, забрасывал гранату в его комнату.
Такую же меру пресечения суд избрал другу Акимова - Андрею Павленко.
Так же суд арестовал на два месяца еще одного исполнителя покушения Андрея Вирченко.
Мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 145 тысяч грн суд избрал Руслану Бальянову. Как сообщает Мазур, этот человек продал гранату причастным к покушению.