Меру пресечения пятому подозреваемому в нападении на координатора С14 выберут 5 ноября

Мера пресечения пятому задержанному - Дмитрию Исаенко - будут выбирать в 12:00 5 ноября. По словам координатора С14, Исаенко инкриминируют нелегальную продажу оружия и боеприпасов.

Напоминаем, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Олегу Акимову, который, по словам координатора С14, забрасывал гранату в его комнату.

Такую же меру пресечения суд избрал другу Акимова - Андрею Павленко.

Так же суд арестовал на два месяца еще одного исполнителя покушения Андрея Вирченко.

Мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 145 тысяч грн суд избрал Руслану Бальянову. Как сообщает Мазур, этот человек продал гранату причастным к покушению.