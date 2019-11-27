Запобіжний захід для Садового: суд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд, який розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу для міського голови Львова Андрія Садового, пішов до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
“Суд іде до нарадчої кімнати для ухвалення рішення”, — сказав суддя.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для міського голови Львова Андрія Садового.
Садовому інкримінують зловживання владою.
Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру.
З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.
САП проситиме Садовому запобіжний захід у вигляді застави обсягом 50 мільйонів гривень.
Підтримати Садового у суді прийшли мер Києва Віталій Кличко і екс-депутати від партії “Самопомочі”.