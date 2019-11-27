Підтримати Садового у суді прийшли мер Києва Віталій Кличко і екс-депутати від партії "Самопомочі"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Підтримати мера Львова Андрія Садового під час судового засідання прийшли мер Києва Віталій Кличко і екс-депутати від партії “Самопомочі”, передає УНН.
Так, до суду прийшли мер Києва Віталій Кличко і екс-депутати від партії “Самопомочі” Оксана Сироід, Олег Березюк та Тетяна Острикова. А також народний депутат України 9-го скликання Павло Бакунець.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для міського голови Львова Андрія Садового.
Садовому інкримінують зловживання владою.
Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру.
З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.
САП проситиме Садовому запобіжний захід у вигляді застави обсягом 50 мільйонів гривень.