ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу Садовому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для міського голови Львова Андрія Садового, передає кореспондент УНН.
Так, суд розпочав обрання запобіжного заходу Садовому.
Львівський мер прийшов на засідання суду, перед цим заявивши журналістам: "Якщо для відстоювання правди треба бути у суді – я готовий".
Наразі мер Львова перебуває у залі суду на лаві поруч з адвокатами.
Нагадаємо, Садовому інкримінують зловживання владою.
Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру.
З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.
САП проситиме Садовому запобіжний захід у вигляді застави обсягом 50 мільйонів гривень.