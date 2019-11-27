ВАКС начал избрание меры пресечения Садовому
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового, передает корреспондент УНН.
Так, суд начал избрание меры пресечения Садовому.
Львовский мэр пришел на заседание суда, перед этим заявив журналистам: "Если для отстаивания правды надо быть в суде - я готов".
Сейчас мэр Львова находится в зале суда на скамье рядом с адвокатами.
Напомним, Садовому инкриминируют злоупотребление властью.
Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение.
По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планов строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.
САП будет просить Садовому меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен.