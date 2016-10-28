Запаси газу в ПСГ України зменшилися за добу на 14 млн куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 26 жовтня зменшився до 14,582 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 14,26 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 47%.
Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в підземні газові сховища 16 жовтня.