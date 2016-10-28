Запасы газа в ПХГ Украины уменьшились за сутки на 14 млн куб. м

По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 14,26 млн.куб. м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 47%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма находятся 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина прекратила закачку газа в подземные газовые хранилища 16 октября.