Запаси газу у ПСГ України перевищили 8 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 2 травня збільшився до 8,042 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 53,78 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.
При цьому в даних за 2 травня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 32,09 млн куб. м, з Угорщини - 2,05 млн куб. м, з Польщі - 1,54 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 25%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.