"Заохочення манії геноциду путіна" - Подоляк розкритикував промову Папи Римського
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera прокоментував імперіалістичні висловлювання Папи Франциска. Зазначивши, що голова Католицької церкви заохочує людиноненависницьку ідеологію путіна і його манію геноциду, пише УНН.
Деталі
Радник глави Офісу президента України назвав промову голови Католицької церкви "руйнівною для сучасного гуманізму". На його думку, якщо оцінити фрази Папи неупереджено, то очевидно, що вони є "безумовним заохоченням агресивного імперіалізму", оплесками кривавій ідеї "русского мира", яка передбачає "брутальне знищення свобод і способу життя інших людей".
"Франциск заохочує людиноненависницьку ідеологію путіна, його манію геноциду. Доводиться задаватися питанням, що таке Католицька Церква, що таке християнство, що таке закривавлена невинними жертвами Україна. Схоже, що Понтифік вкотре став інструментом російської пропаганди. Саме використовуючи тріаду петро-катерина-сталін, російська армія приходить вбивати українців. Папа возвеличує їх, а путін використовує для знищення нашої ідентичності. Я досі не розумію, як Святий Престол не зрозумів кляту марність і нікчемність історичної перспективи, притаманної геноцидній сутності сучасної москви", - зазначив Подоляк.
Контекст
25 серпня Папа Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в санкт-петербурзі. Під час телемосту він заявив, що росіяни є спадкоємцями “великої” країни, і нагадав місцевій молоді про роль петра I, катерини II та інших відомих російських “імперців”.
“Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії петра І, катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої матінки росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами” — заявив Понтифік під час телемосту з російською молоддю.
Доповнення
У МЗС України висловили засмученість через цю заяву про "велич" рф і наголосили, що такою імперіалістичною пропагандою кремль виправдовує вбивства тисяч українців.
Глава й Отець УГКЦ Святослав заявив, що сподівається на те, що імперіалістичні висловлювання Папи Франциска були спонтанні та не мають спроб підтримок амбіцій росії.
У кремлі привітали слова Папи Римського про те, що росіяни є спадкоємцями “великої” країни та похвалили його за “знання російської історії”.
Речник Святого Престолу Маттео Бруні пояснив слова Папи Римського про "велич" рф. За його словами, понтифік не мав на думці вивищення імперіалізму.
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