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"Поощрение мании геноцида путина" - Подоляк раскритиковал речь Папы Римского

"Поощрение мании геноцида путина" - Подоляк раскритиковал речь Папы Римского

Киев • УНН

 • 698125 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera прокомментировал империалистические высказывания Папы Франциска. Отметив, что глава Католической церкви поощряет человеконенавистническую идеологию путина и его манию геноцида, пишет УНН.

Детали

Советник главы Офиса президента Украины назвал речь главы Католической церкви "разрушительной для современного гуманизма". По его мнению, если оценить фразы Папы беспристрастно, то очевидно, что они являются безусловным "поощрением агрессивного империализма", аплодисментами кровавой идее "русского мира", которая предусматривает "грубое уничтожение свобод и образа жизни других людей".

"Франциск поощряет человеконенавистническую идеологию Путина, его манию геноцида. Приходится задаваться вопросом, что такое Католическая Церковь, что такое христианство, что такое окровавленная невинными жертвами Украина. Похоже, что Понтифик в очередной раз стал инструментом российской пропаганды. Именно используя триаду петро-катерина-сталин, российская армия приходит убивать украинцев. Папа возвеличивает их, а путин использует для уничтожения нашей идентичности. Я до сих пор не понимаю, как Святой Престол не понял проклятую бесполезность и ничтожность исторической перспективы, присущей геноцидной сущности современной москвы", - отметил Подоляк.

Контекст

25 августа Папа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в санкт-петербурге. Во время телемоста он заявил, что россияне являются наследниками “великой” страны, и напомнил местной молодежи о роли петра I, екатерины II и других известных российских “имперцев”.

“Никогда не забывайте о наследии. Вы — потомки великой россии: великой россии святых, правителей, великой россии петра I, екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой матери россии, шагайте вперед с этим. И спасибо вам — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими” — заявил Понтифик во время телемоста с российской молодежью.

Дополнение

В МИД Украины выразили огорчение из-за этого заявления о "величии" рф и подчеркнули, что такой империалистической пропагандой кремль оправдывает убийства тысяч украинцев.

Глава и Отец УГКЦ Святослав заявил, что надеется на то, что империалистические высказывания Папы Франциска были спонтанными и не имеют попыток поддержать амбиции россии.

В кремле приветствовали слова Папы Римского о том, что россияне являются наследниками “великой” страны и похвалили его за “знание российской истории”.

Представитель Святого Престола Маттео Бруни объяснил слова Папы Римского о "величии" россии. По его словам, понтифик не имел в виду возвышение империализма.

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