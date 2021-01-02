Замість феєрверка: чоловік влаштував стрілянину в центрі Львова

"(1 січня - ред.) пів другої ночі патрульні, виходячи з нічного магазину на проспекті Шевченка, почули звуки, подібні на постріл. Вони побачили чоловіка з предметом, схожим на пістолет Форт-17Р, у руках. Чоловік поводився агресивно і перебував у стані алкосп'яніння. Його затримали та викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції”, - зазначили правоохоронці.

Повідомляється, що у 37-річного жителя іншої області виявили пристрій для відстрілу гумових куль “Форт 17Р”, а також два магазини, у якому знаходились 16 патронів, а також, ще 6 в стволі пістолета і патрон в патроннику.

У поліції повідомили, що чоловіка супроводили до відділку поліції, де на нього дільничний склав протокол за статтею 174 (Стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях) КУпАП.

Також зброю вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, у Львові нетверезий чоловік погрожував патрульним зброєю.