У Львові нетверезий чоловік погрожував патрульним зброєю

У цей час до них підійшов перехожий з явними ознаками алкогольного сп’яніння та скерував на правоохоронців предмет, схожий на пістолет. Поліцейські затримали зловмисника та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції.

Особу перехожого встановлено - ним виявився 19-річний львів’янин. Зброю, схожу на пневматичний пістолет, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі Сихівського відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині чоловік погрожував жінці та дитині гранатою.