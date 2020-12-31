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Во Львове пьяный мужчина угрожал патрульным оружием

Киев • УНН

 • 11787 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня около пяти часов утра на улице Сиховской во Львове полицейские экипажа Управления патрульной полиции Львовской области оформляли административные материалы по факту нарушения требований Правил дорожного движения водителем автомобиля "БМВ". Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Во Львове пьяный мужчина угрожал патрульным оружием

В это время к ним подошел прохожий с явными признаками алкогольного опьянения и направил на правоохранителей предмет, похожий на пистолет. Полицейские задержали злоумышленника и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сиховского отдела полиции.

Личность прохожего установлена - им оказался 19-летний львовянин. Оружие, похожее на пневматический пистолет, полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

По факту следователи Сиховского отдела полиции, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1, открыли уголовное производство по ч.1 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области мужчина угрожал женщине и ребенку гранатой.

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