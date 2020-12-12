Щоб кохана не пішла: на Київщині чоловік погрожував жінці та дитині гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Київській області чоловік погрожував жінці та дитині гранатою. Згодом він пояснив правоохоронцям, що так він "намагався утримати кохану жінку, щоб та не пішла від нього", передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУ НП у Київській області.
Як повідомили у пресслужбі, у поліцію зателефонував неповнолітній хлопець. Він повідомив, що вітчим погрожує йому та матері бойовою гранатою.
На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехніки.
"Правоохоронці забезпечили безпеку мешканців будинку та під час перемовин вмовили зловмисника видати боєприпас.
Як з'ясувалось, таким чином чоловік намагався утримати кохану жінку, щоб та не пішла від нього", - йдеться у повідомленні.
Під час слідчих дій працівники поліції вилучили корпус гранати та підривач до неї, а також транспортно-пускові контейнери до реактивних гранат. Їх направлено на проведення відповідних експертиз.
За даними правоохоронців, 44-річного чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме у ізоляторі тимчасового тримання.
Наразі правоохоронці встановлюють шляхи походження боєприпасів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, у Харкові чоловіку, який погрожував гранатою колишній дружині, відірвало руку.