Чтобы любимая не ушла: в Киевской области мужчина угрожал женщине и ребенку гранатой

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 70556 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 93325 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114730 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149869 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198354 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194703 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281824 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331676 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157977 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143216 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Книги, которые лечат: библиотека в Киевской области помогает детям преодолевать тревожность

Книги, которые лечат: библиотека в Киевской области помогает детям преодолевать тревожность

3 марта, 19:19 • 22487 просмотра
Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

3 марта, 20:25 • 31253 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 56497 просмотра
Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

3 марта, 20:38 • 27351 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 34771 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 331690 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 284588 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 439534 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 405427 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 388496 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 109310 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 188258 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 216308 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 196091 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 281828 просмотра
Актуальное
Чтобы любимая не ушла: в Киевской области мужчина угрожал женщине и ребенку гранатой

Чтобы любимая не ушла: в Киевской области мужчина угрожал женщине и ребенку гранатой

Киев  •  УНН

 • 13311 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киевской области мужчина угрожал женщене и ребенку гранатой. Впоследствии он объяснил правоохранителям, что так он "пытался удержать любимую женщину, чтобы она не ушла от него", передает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ НП в Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе, в полицию позвонил несовершеннолетний парень. Он сообщил, что отчим угрожает ему и матери боевой гранатой.

На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехники.

"Правоохранители обеспечили безопасность жителей дома и во время переговоров уговорили злоумышленника выдать боеприпас.

Как выяснилось, таким образом мужчина пытался удержать любимую женщину, чтобы она не ушла от него", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий работники полиции изъяли корпус гранаты и взрыватель к ней, а также транспортно-пусковые контейнеры к реактивным гранатам. Они направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данным правоохранителей, 44-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Сейчас правоохранители устанавливают пути происхождения боеприпасов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Харькове мужчине, который угрожал гранатой бывшей жене, оторвало руку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы