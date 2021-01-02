Вместо фейерверка: мужчина устроил стрельбу в центре Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В центре Львова патрульные полицейские задержали мужчину, который на одном из проспектов в новогоднюю ночь совершил выстрелы из пистолета "Форт-17Р". Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области, информирует УНН.
"(1 января - ред.) в пол второго ночи патрульные, выходя из ночного магазина на проспекте Шевченко, услышали звуки, похожие на выстрел. Они увидели мужчину с предметом, похожим на пистолет Форт-17Р, в руках. Мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и вызвали следственно-оперативную группу Галицкого отдела полиции", - отметили правоохранители.
Сообщается, что у 37-летнего жителя другой области обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль "Форт 17Р", а также два магазина, в котором находились 16 патронов, а также еще 6 в стволе пистолета и патрон в патроннике.
В полиции сообщили, что мужчину сопроводили в отделение полиции, где на него участковый составил протокол по статье 174 (Стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах) КоАП.
Также оружие изъяли до решения суда.
Напомним, во Львове нетрезвый мужчина угрожал патрульным оружием.