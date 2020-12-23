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Заміна комп’ютерного обладнання Huawei: США і Україна проводять консультації

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Перспектива заміни комп’ютерного обладнання Міністерства закордонних справ України у рамках співпраці зі США визначатиметься із врахування наявних фінансових ресурсів та за результатами двосторонніх консультацій. Відповідний коментар щодо співпраці України та США у сфері кіберзахисту та кібербезпеки оприлюднила сьогодні пресслужба МЗС України, передає УНН.

Заміна комп’ютерного обладнання Huawei: США і Україна проводять консультації

"Україна та США є стратегічними партнерами та активно співпрацюють у політичній, економічній та військовій сферах. Одним із важливих напрямів такої співпраці є взаємодія у сфері кіберзахисту та кібербезпеки", - зазначили у МЗС.

У дипвідомстві наголосили, що високо цінують допомогу, яку американська сторона надає на посилення кіберспроможностей української держави.

"Така допомога може передбачати, зокрема, і заміну застарілого обладнання новими зразками. Українська сторона вже обговорювала з американськими партнерами це питання. Перспектива заміни та перелік комп’ютерного обладнання, яке підлягатиме заміні, визначатиметься, враховуючи наявні фінансові ресурси та за результатами двосторонніх консультацій", - йдеться у коментарі дипвідомства.

Зазначимо, раніше сьогодні ЗМІ із посиланням на Держдеп США повідомили, що Міністерство закордонних справ вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель.

Так, раніше цього року Держспецзв’язку та Huawei повідомили, що підписали меморандум. У китайській компанії розповіли, що документ укладений "з метою покращення державно-приватної взаємодії, співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував таке рішення, зазначивши, що Державна служба спеціального зв’язку грубо порушила законодавство України, підписуючи цей меморандум.

Як повідомляв УНН, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна підтримала ініціативи США "Чиста мережа" щодо збереження приватних даних громадян від агресивного втручання зловмисників. У ініціативі беруть участь держави і телекомунікаційні компанії, які працюють над захистом своїх національних інтересів і конфіденційності даних своїх громадян від "агресивного втручання зловмисних гравців, таких як Комуністична партія Китаю" - заявили у жовтні Держдепартамент США.

Зазначимо, у Палаті представників США перебуває законопроект, що передбачає підтримку розвитку інфраструктури 5G союзникам у Європі із протидії "впливу КНР".

Нагадаємо, Huawei у травні 2019 року була внесена США у "чорний список" компаній. На думку американської влади, телекомунікаційне обладнання компанії використовується для шпигунства на користь КНР.

У межах санкцій американським виробникам і розробникам було заборонено продавати Huawei і всім її підрозділам технології і компоненти без отримання дозволу американського уряду.

Водночас, у кінці травня того ж року Міністерство торгівлі США видало Huawei тимчасову генеральну ліцензію, яка відновлює її право забезпечувати обслуговування мереж і надавати оновлення програмного забезпечення для її мобільних пристроїв, що використовуються у США.

Напередодні низка ЗМІ із посиланням на заступника державного секретаря США Кіта Крача повідомила, що Сполучені Штати можуть виплатити фінансову компенсацію Україні за відмову від використання систем 5G китайської компанії Huawei на користь інших виробників. Також йому приписують заяву про те, що українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проекті створення "розумного міста", віддавши перевагу американській Cisco.

Варто зазначити також, сьогодні стало відомо, що Нацбанк закупить техпідтримку обладнання і програмного забезпечення від компанії Cisco на понад 5,9 млн грн.

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