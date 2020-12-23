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Замена компьютерного оборудования Huawei: США и Украина проводят консультации

Киев • УНН

 • 19611 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Перспектива замены компьютерного оборудования Министерства иностранных дел Украины в рамках сотрудничества с США будет определяться с учета имеющихся финансовых ресурсов и по результатам двусторонних консультаций. Соответствующий комментарий относительно сотрудничества Украины и США в сфере киберзащиты и кибербезопасности обнародовала сегодня пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.

Замена компьютерного оборудования Huawei: США и Украина проводят консультации

"Украина и США являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают в политической, экономической и военной сферах. Одним из важных направлений такого сотрудничества является взаимодействие в сфере киберзащиты и кибербезопасности", - отметили в МИДе.

В дипведомстве отметили, что высоко ценят помощь, которую американская сторона предоставляет на усиление киберспроможностей украинского государства.

"Такая помощь может предусматривать, в частности, и замену устаревшего оборудования новыми образцами. Украинская сторона уже обсуждала с американскими партнерами этот вопрос. Перспектива замены и перечень компьютерного оборудования, которое будет подлежать замене, определяется, учитывая имеющиеся финансовые ресурсы и по результатам двусторонних консультаций", - говорится в комментарии дипведомства.

Отметим, ранее сегодня СМИ со ссылкой на Госдеп США сообщили, что Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий.

Так, ранее в этом году Госспецсвязи и Huawei сообщили, что подписали меморандум. В китайской компании рассказали, что документ заключен "с целью улучшения государственно-частного взаимодействия, сотрудничества в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал такое решение, отметив, что Государственная служба специальной связи грубо нарушила законодательство Украины, подписывая этот меморандум.

Как сообщал УНН, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина поддержала инициативы США "Чистая сеть" по сохранению личных данных граждан от агрессивного вмешательства злоумышленников. В инициативе участвуют государства и телекоммуникационные компании, которые работают над защитой своих национальных интересов и конфиденциальности данных своих граждан от "агрессивного вмешательства вредоносных игроков, таких как Коммунистическая партия Китая", - заявили в октябре в Госдепартаменте США.

Отметим, в Палате представителей США находится законопроект, предусматривающий поддержку развития инфраструктуры 5G союзникам в Европе по противодействию "влиянию КНР".

Напомним, Huawei в мае 2019 года была внесена США в "черный список" компаний. По мнению американских властей, телекоммуникационное оборудование компании используется для шпионажа в пользу КНР.

В рамках санкций американским производителям и разработчикам было запрещено продавать Huawei и всем ее подразделениям технологии и компоненты без получения разрешения американского правительства.

В то же время, в конце мая того же года Министерство торговли США выдало Huawei временную генеральную лицензию, которая восстанавливает ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на заместителя государственного секретаря США Кита Крача сообщили, что Соединенные Штаты могут выплатить финансовую компенсацию Украине за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей. Также ему приписывают заявление о том, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco.

Стоит отметить также, сегодня стало известно, что Нацбанк закупит техподдержку оборудования и программного обеспечения от компании Cisco более чем на 5,9 млн грн.

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