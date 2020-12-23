Україна підтримала ініціативу США “Чиста мережа” щодо китайських виробників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Україна підтримала ініціативи США “Чиста мережа” щодо збереження приватних даних громадян від агресивного втручання зловмисників. Про це у своєму Twitter заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Із заступником держсекретаря США Кітом Крачем обговорили українсько-американську співпрацю у сприянні безпечному інтернету для наших громадян та компаній. Україна підтримує принципи „Чистої мережі“ й залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу”, — зазначив Шмигаль.
У Посольстві США в Україні вже відреагували на такі дії.
“Відмінна зустріч з прем’єр-міністром Шмигалем сьогодні. Раді, що Україна приєднається до однодумців, підтримуючи принципи “Чистих мереж”, — йдеться в заяві дипустанови.
Водночас, заступник держсекретаря США з питань економічного розвитку, енергетики та довкілля Кіт Крач в ході онлайн-брифінгу заявив, що США, зокрема, Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку можуть виплатити фінансову компенсацію Україні за відмову від використання систем 5G китайської компанії Huawei на користь інших виробників.
Нагадаємо, влада США оголосила ініціативу “Чиста мережа” у серпні 2020 року. Згідно з нею, китайські виробники не матимуть доступу до телекомунікаційних мереж США, бо такі компанії, за словами держсекретаря Майка Помпео, “становлять загрозу для національної безпеки США і не мають надавати послуги зв‘язку зі Сполученими Штатами”.